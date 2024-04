Cagliari-Verona, le formazioni ufficiali

Il Cagliari sfida il Verona all’Unipol Domus, in quello che si configura come uno scontro diretto per la permanenza in massima serie. Queste e scelte di formazione dei due tecnici Claudio Ranieri e Marco Baroni:

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Luvumbo; Shomurodov, Lapadula. Allenatore: Ranieri

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Serdar, Duda; Mitrovic, Folorunsho, Bonazzoli; Noslin. Allenatore: Baroni

Foto: sito Cagliari