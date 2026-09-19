Cagliari, un altro blitz con Maldini: è con Roma e Inter in vetta! Pari a Bologna

19/09/2026 | 16:58:36

Finisce 1-1 tra Bologna e Torino. Un lampo del Bologna al 13′ e la gara si sblocca. Bernardeschi è il più lesto di tutti nel raccogliere un cross di Miranda – deviato da Ismajli – e bruciare Perri. Il Toro pareggia al 77′. Kulenovic trova l’angolino dal limite dell’area. Primo gol in Serie A per la punta granata. Brutto errore di Skorupski che riapre la partita. Il Cagliari vola, vince 1-0 a Udine con il gol di Daniel Maldini e raggiunge per il momento Roma e Inter in vetta.

foto x bologna