Cagliari-Udinese, le formazioni ufficiali

03/05/2025 | 14:02:30

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Udinese, le scelte di Nicola e Runjaic per la gara della 35esima giornata di Serie A:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Makoumbou, Marin, Adopo, Augello; Piccoli; Luvumbo. All. Nicola

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Atta; Davis. All. Runjaic

FOTO: Instagram Nicola