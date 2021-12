Cagliari-Udinese è 0-2 all’intervallo: decidono Makengo e Deulofeu

Il Cagliari, dopo la vittoria di Coppa Italia contro il Cittadella, vuole ritrovare un successo in campionato che manca dal 17 ottobre. Dopo i primi 45 minuti è però l’Udinese a comandare la gara. Decidono per ora le reti di Makengo dopo appena quattro minuti e di Deulofeu da calcio piazzato. Mazzarri&Co dovranno tentare una rimonta importante per evitare l’ennesima sconfitta. I rossoblu escono dal campo tra i fischi dei tifosi.

FOTO: Instagram Makengo