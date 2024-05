Cagliari tributa Ranieri. Pasillo de honor per il tecnico che lascia il calcio

Cagliari omaggia Claudio Ranieri, navigato tecnico che in settimana ha reso noto l’addio al calcio, come allenatore di club. Per il tecnico romano una standin ovation finale, un pasillo de honor in mezzo al campo, con i tifosi e la squadra che hanno omaggiato il proprio tecnico che resterà nella leggenda del club.

Ranieri ha rivolto alcune parole ai tifosi, ringraziandoli del sostegno e del supporto e chiedendo loro di non abbandonare la squadra, sostenerla sempre, nel bene e nel male.



Foto: twitter Cagliari