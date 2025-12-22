Cagliari, trauma contusivo-distorsivo per Folorunsho

22/12/2025 | 18:38:18

Il Cagliari ha diramato una nota ufficiale aggiornando anche sulle condizioni di Folorunsho: “Subito al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato, il match in trasferta contro il Torino in programma sabato 27 dicembre (i biglietti per il Settore Ospiti). Due i gruppi nella seduta di oggi: i calciatori maggiormente impiegati ieri hanno svolto un lavoro defaticante; per gli altri struttura tecnica, lavoro di velocità ed una partita giocata su spazi ridotti. Lavoro parziale con il gruppo per Gennaro Borrelli, integrato da esercitazioni atletiche individuali. Prosegue il personalizzato Zé Pedro. Riposo e terapie per Michael Folorunsho dopo il trauma contusivo-distorsivo al ginocchio riportato ieri in gara. Domani, martedì 23, nuovo allenamento in programma al pomeriggio”.

Foto: sito Cagliari Calcio