Cagliari-Torino, stasera alla Sardegna Arena i tre punti valgono oro

Alla Sardegna Arena il Cagliari di Di Francesco ospiterà il Torino di Nicola nella gara delle 20.45. Match fondamentale tra due squadre in piena lotta per la salvezza, e alla ricerca di una vittoria che manca ormai da diverso tempo per entrambe. I sardi lo sanno bene, dopo 8 sconfitte nelle ultime 9 gare è quasi un imperativo ottenere i tre punti stasera, così potrebbe arrivare quella vitalità che occorre per risalire la china. L’ultimo successo è datato 7 novembre contro la Sampdoria.

Asamoah, Rugani, Duncan e Nainggolan sono rinforzi di un mercato invernale di massimo livello, ora non ci sono più alibi e scuse: a Di Francesco serve il risultato.

D’altro canto il Torino non sta messo tanto meglio, la squadra di Nicola precede i rossoblù in classifica di soli due punti e viene da cinque pareggi consecutivi, la spunta verde manca dal 3 gennaio al Tardini contro il Parma.

Foto: Instagram Cagliari