Cagliari, tampone negativo per Nandez. Torna a disposizione di Mazzarri

Tampone negativo per il centrocampista del Cagliari, Nahitan Nandez, che ha dunque superato il Covid-19 e tornerà a disposizione di Walter Mazzarri. Non per la gara di oggi contro il Bologna, ma già a partire dalla sfida di domenica contro la Roma sarà nuovamente tra i convocati.

Tampone negativo per Nahitan #Nández: il calciatore uruguaiano è guarito dal Covid-19. — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) January 11, 2022

Foto: Twitter Cagliari