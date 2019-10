Cagliari, si rivede Pavoletti: “Sto tornando”

“Ce ripigliamm’ tutt’ chell che ‘o nuost”. Una didascalia chiara, accompagnata da una foto che lo mostra di nuovo in movimento. In casa Cagliari inizia ad intravedere la luce in fondo al tunnel l’infortunato Leonardo Pavoletti.

Il numero 30 rossoblu, reduce dalla rottura del legamento crociato nel corso di Cagliari-Brescia della prima giornata, sui social network ha annunciato di aver ripreso a correre dopo il ko di fine agosto.

La speranza dei tifosi sardi è di rivederlo in campo il prima possibile: se ne dovrebbe parlare a cavallo fra febbraio e marzo 2020.

foto: Twitter Pavoletti