Cagliari, si ferma Nainggolan: il report rossoblu sullo stop del belga

Brutte notizie per il Cagliari di Rolando Maran, che perde per infortunio il suo terzo pilastro dopo Cragno e Pavoletti. Non si è infatti allenato con il resto del gruppo Radja Nainggolan, vittima di un problema al polpaccio sinistro. I rossoblu hanno ritrovato in gruppo Ceppitelli, Lykogiannis e Mattiello, ma potrebbero esser costretti a fare a meno del belga per la partita contro il Parma valida per la terza giornata di Serie A. Questo il comunicato del club sardo: “Ai box Nainggolan: il centrocampista non si è allenato per un problema al polpaccio sinistro. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club“.

Foto: Instagram Cagliari