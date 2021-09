Cagliari, si ferma Godin. ll comunicato dell’Uruguay sull’infortunio

Problemi in casa Cagliari. Diego Godin era in forte dubbio per la gara di questa sera dell’Uruguay contro l’Ecuador, nell’ultima ora la Federazione biancoceleste ha rilasciato il seguente comunicato: “Il Dipartimento della Salute dell’AUF informa che il calciatore Diego Godín non sarà disponibile nella partita di oggi contro l’Ecuador, a causa dell’aumento del dolore per tendinopatia cronica della rotula sinistra”.