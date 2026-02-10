Cagliari, si ferma Borrelli: distrazione ai flessori

10/02/2026 | 19:25:16

Si ferma Gennaro Borrelli nel Cagliari, il comunicato del club isolano: “La seduta odierna è stata caratterizzata da due gruppi di lavoro: i calciatori più impiegati ieri sera in gara hanno svolto una sessione di scarico tra palestra e campo; per gli altri attivazione e lavoro aerobico. Lavori atletici individuali per Yerry Mina. Hanno svolto terapie Alessandro Deiola, per via del riacutizzarsi del fastidio al retto femorale della coscia destra, e Gennaro Borrelli: gli accertamenti a cui è stato sottoposto l’attaccante hanno evidenziato una distrazione ai flessori (coscia destra). Le condizioni dei due calciatori verranno monitorate e rivalutate dallo staff medico del Club”.

