Cagliari show, terza vittoria di fila: poker al Verona sempre ultimo (insieme al Pisa)
31/01/2026 | 22:46:05
Un Cagliari super, ottiene la terza vittoria di fila vincendo con un sonoro 4-0 lo scontro diretto per la salvezza contro il Verona.
Primo tempo a basso ritmo, che il Cagliari indirizza nel finale. Al 36′ trova la rete Mazzitelli che sblocca la contesa. Il raddoppio in pieno recupero con Kiliksoy che trova anche il 3-o ma annullato.
Ad inizio ripresa, cala il sipario per il Verona, che resta in 10, per il rosso a Sarr. Cagliari che quindi deborba nel finale con Sulemana e Idrissi nel recupero. Finisce così 4-0, un grande Cagliari che sale a 28 punti, staccando di 11 punti la zona retrocessione.
Il Verona resta ultimo a 14 insieme al Pisa. Sabato amaro per le ultime tre, sconfitte tutte (Verona, Pisa, Fiorentina).
Foto: sito Cagliari