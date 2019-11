Cagliari show con super Nainggolan: pokerissimo alla Fiorentina! Maran per ora al 3º posto

Cagliari inarrestabile. La squadra di Maran vola momentaneamente in terza posizione in attesa di Parma-Roma, schiantando la Fiorentina (5-2) con un primo tempo praticamente perfetto. Le reti di Rog, Pisacane e Simeone archiviano la pratica in meno di 45 minuti, nella ripresa i viola non mostrano segni di vita e vengono spazzati via dall’urto di Nainggolan, che trova il terzo assist di giornata e la bellissima rete del momentaneo 5-0. Di Vlahovic le reti che fissano il punteggio sul 5-2 finale.

Venerdì 8 novembre

20:45 Sassuolo-Bologna 3-1 (Caputo 2, Boga – Orsolini)

Sabato 9 novembre

15:00 Brescia-Torino 0-4 (Belotti 2, Berenguer 2)

18:00 Inter-Verona (Vecino, Barella – Verre)

20:45 Napoli-Genoa 0-0

Domenica 10 dicembre

12:30 Cagliari-Fiorentina 5-2 (Rog, Joao Pedro, Simeone, Nainggolan, Pisacane – Vlahovic 2)

15:00 Lazio-Lecce

15:00 Sampdoria-Atalanta

15:00 Udinese-Spal

18:00 Parma-Roma

20:45 Juventus-Milan

CLASSIFICA: Inter 31; Juve 29; Cagliari 24; Roma 22; Atalanta, Lazio 21; Napoli 19; Fiorentina 16; Verona 15; Parma 14; Milan, Udinese, Sassuolo* 13; Bologna 12; Torino 11; Lecce 10; Genoa 9; Samp 8; Brescia*, Spal 7.

*una partita in meno

Foto: Twitter ufficiale Cagliari