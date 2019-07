Cagliari, senti Giulini: “Nainggolan? Al momento è fantacalcio. Su Nandez e Defrel…”

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la presentazione dei calendari di serie A: “Grazie a Cellino ci sarà il tutto esaurito alla prima giornata, sarà una buona notizia anche per il calciomercato. Nainggolan? Mi stai parlando di un calciatore dell’Inter, non c’è nulla di concreto. Se dovesse andar via dall’Inter non c’è una piazza gradita come Cagliari, ma al momento è fantacalcio. Mercato? Speriamo che a breve possa arrivare Nandez. Non ho ancora capito se deve rimanere e giocare l’ultima partita di Libertadores. Sta diventando estenuante, che decidano in fretta quando darcelo. Defrel? Vedremo nei prossimi giorni, ci piace, il nostro direttore ci sta lavorando. Speriamo di chiudere Nandez in settimana”.

Foto: sito ufficiale Cagliari