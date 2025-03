Cagliari, riposo per Luvumbo, personalizzato per Kingstone. Inizia il ritiro

Di seguito il comunicato: “I rossoblù di mister Nicola si sono ritrovati questo pomeriggio per una nuova seduta di allenamento verso la gara di venerdì sera (i biglietti per l’Unipol Domus). Squadra al lavoro prima in palestra, poi in campo spazio a delle esercitazioni tecniche, accompagnate da una serie di sviluppi di gioco. Personalizzato per Kingstone, a riposo Zito Luvumbo. Da stasera al CRAI Sport Center al via il ritiro. Domani, mercoledì 5, è in programma una doppia seduta di allenamento”.

Foto: Instagram Cagliari