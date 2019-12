Cagliari, respinto il ricorso: Olsen tornerà nel 2020 con la Juve

Respinto, come nel caso del Lecce per Gianluca Lapadula, il ricorso del Cagliari per la squalifica di Robin Olsen: confermate le 4 giornate di stop. Il portiere svedese rientrerà in campo per la prima sfida del 2020, che vedrà i rossoblu in campo contro la Juventus il 6 gennaio. Di seguito il comunicato diramato dalla FIGC: “Il reclamo n. 131, proposto dalla società CAGLIARI CALCIO S.P.A. avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara ed ammenda di € 10.000,00 inflitta al calc. Olsen Robin Patrick seguito gara Lecce/Cagliari del 25.11.2019 è respinto”.

Foto: Cagliari Twitter