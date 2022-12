Cagliari-Ranieri, dal sì di martedì all’annuncio ufficiale. I dettagli

Claudio Ranieri nuovo allenatore del Cagliari, ora è ufficiale. C’è l’annuncio del club con una motivazione chiara: “Un’attesa lunga trent’anni. Benvenuto a casa, Mister”. Ranieri assumerà la guida del Cagliari dal primo giorno del prossimo gennaio, firmerà un contratto fino al 2025. Tutto confermato, in base a quanto anticipato nel pomeriggio di martedì. Inutile fare retorica o dire che i soldi non contino, la richiesta economica era importante ed è stata avallata all’interno di un nuovo investimento che spettava solo alla proprietà. Poi ci sono state le garanzie tecniche, ma non possiamo certo dire che l’organico del Cagliari sia tutto da buttare. E anche la profondità del discorso che non deve limitarsi a pochi mesi e nulla più. Tutto confermato. Potremmo considerarle richieste normali nel momento in cui decidi di prende un allenatore come Ranieri. C’era già stato un incontro nei giorni scorsi, i contatti sono andati avanti, ce n’è stato un altro prima degli accordi definitivi. Gli altri candidati sono stati scartati nelle ultime 48-60 ore. Ranieri è stato il primo tecnico che Giulini ha sondato con una certa profondità, memorizzando le richieste e sciogliendo le riserve nelle ultimissime ore. Un ritorno molto atteso, molto ambito, con la necessità di recuperare il terreno perduto in classifica e di rilanciare il Cagliari.

Foto: Twitter Caglairi