Cagliari, primo allenamento con la squadra per Lovato. Il report odierno

Dopo le visite mediche e il ricevimento del nulla osta dall’Atalanta, oggi Lovato ha svolto il primo allenamento con il Cagliari. Una rinforzo per Mazzarri che vi avevamo anticipato in attesa anche dell’arrivo di Goldaniga dal Sassuolo. Ecco il report odierno: “Doppia seduta di allenamento al Centro sportivo di Assemini: nel programma di oggi parte atletica, esercitazioni di tecnica e tattica. Al mattino i rossoblù sono stati impegnati in palestra, focus sulla forza, poi in campo: circuiti tecnici e di rapidità e lavoro aerobico. Nel pomeriggio, dopo l’attivazione, spazio ad una sessione tattica. Lavori di riatletizzazione per Riccardo Ladinetti; completate le visite mediche, con nulla osta dell’Atalanta, ha iniziato ad allenarsi con la squadra il calciatore Matteo Lovato. Domani ultima seduta del 2021: il gruppo scenderà in campo ad Asseminello al mattino”.

FOTO: Twitter Cagliari