Cagliari, presentato lo staff tecnico che affiancherà Di Francesco

Il Cagliari, attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale, a poche settimane dal ritorno in campo in vista della nuova stagione, ha presentato lo staff tecnico che sosterrà il nuovo allenatore Di Francesco arrivato in Sardegna negli scorsi giorni. Questa la nota del club: “Il Cagliari Calcio comunica il nuovo staff tecnico per la stagione sportiva 2020-21. Mister Eusebio Di Francesco si avvarrà del supporto del vice allenatore Francesco Calzona; i collaboratori tecnici saranno Stefano Romano e Giancarlo Marini. Il ruolo di preparatore dei portieri sarà affidato a Paolo Orlandoni. Il preparatore atletico sarà Nicandro Vizoco, coadiuvato da Mauro Baldus e Francesco Fois che continuerà a occuparsi più nello specifico del recupero degli infortunati.

La match analysis sarà curata da Simone Beccaccioli, con lui collaborerà Davide Marfella che avrà anche il ruolo di responsabile match analyst del Settore giovanile, come nella scorsa stagione. Novità nello staff rossoblù, la figura dello psicologo: sarà Gianmaria Palumbo. A capo dello staff medico ci sarà il responsabile sanitario Marco Scorcu, affiancato dal medico sociale Roberto Mura. Il team dei fisioterapisti sarà composto da Salvatore Congiu, Simone Ruggiu e Stefano Frau.

Il Club saluta il preparatore dei portieri Antonello Brambilla, i collaboratori tecnici Andrea Tonelli e Ivan Moretto, e li ringrazia per quanto fatto in questi anni in cui hanno dimostrato grande professionalità, particolare dedizione al lavoro e competenze. A loro l’augurio di ottenere i migliori successi nel proseguimento della propria carriera professionale.”

Foto: sito ufficiale Cagliari