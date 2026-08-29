Cagliari, Pisacane: “Sono contento che Chivu abbia vinto lo Scudetto. Ciervo mi ricorda Palestra”

29/08/2026 | 13:09:52

Alla vigilia della sfida contro i campioni d’Italia dell’Inter, Fabio Pisacane ha presentato la gara in conferenza stampa.

Su Trepy: “Questa settimana ho ricevuto la notizia che Yael ha lasciato l’ospedale e presto tornerà da noi. Un sentito ringraziamento a Cristiano Sarais che cura il recupero del ragazzo”.

Su Zappa, andato all’Hellas Verona: “Zappa ci ha lasciati. Merita tutta la mia attenzione: mi ha manifestato la volontà di voler fare una nuova esperienza con la famiglia per trovare nuovi stimoli. Gli ho dato la mia parola che lo avrei lasciato andare. Questa richiesta ci ha creato delle difficoltà, ma per l’atteggiamento che Gabriele ha sempre avuto non ho fatto in modo che il suo passaggio non si realizzasse. Lo ringrazio molto per quanto ha fatto specie lo scorso anno”.

Sul mercato: “Ciervo ha caratteristiche precise, pare, con le dovute proporzioni, Palestra. Ci manca ancora qualcosa, abbiamo individuato un trequartista, ma non faccio nomi. Ed ho chiesto un centrocampista, ma Adopo non si muoverà”.

Sull’Inter: “Conosciamo il valore dell’avversario. Vogliamo essere consapevoli delle nostre possibilità. Per noi nessuna partita sarà scontata, sarà una partita da mostrare spirito, volontà ed umiltà. I nerazzurri sono cambiati poco, già dal mister. Ha posto nuove frecce nell’arco e sta consolidando le richieste del tecnico stesso. Sarà una partita da bollino rosso”.

Su Romano: “Da parte mia e dello staff cerchiamo di curare ogni particolare. Il ragazzo sa cosa vuole e dove vuole arrivare, ma sa che non dovrà fare voli pindarici. Il calcio ti illude di essere diventato un fenomeno e poi ti schianta a terra, o viceversa. Sappiamo come curare questi ragazzi, nei momenti di esaltazione va dato il giusto premio. Ai miei tempi avevamo i benefici giusti perché ci mantenevano con i piedi per terra. I giovani di oggi hanno bisogno di un pizzico di esaltazione”.

Su Chivu: “Ha uno scudetto sul petto, mentre io ho il fuoco dentro, come se avessi iniziato 30 giorni fa. Lo stimo ed è un piacere affrontarlo. Sono contento che abbia vinto lo scudetto, se lo merita come uomo”.

Foto: Instagram Pisacane