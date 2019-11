Cagliari, Pisacane: ” Maran uno pratico. L’Europa? Piedi per terra ma è giusto che la gente sogni”

In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta Dello Sport, Fabio Pisacane ha parlato di se e del momento magico del Cagliari. Il difensore napoletano si è espresso cosi: “Sono cresciuto. Ora mi gestisco meglio, anche nell’alimentazione e nel riposo. Il mio difetto, essere piccoletto, l’ho trasformato in un vantaggio. Sono arrivato in A a 29 anni. Nessuno mi ha regalato niente, ho dovuto faticare il doppio. Tutto con le mie forze e questo mi gratifica ancora di più”. Poi, ha provato a spiegare il momento d’oro del Cagliari cosi: “Siamo più compatti e tutto parte dall’attacco. Le punte difendono e copriamo meglio il campo”. Su Maran: “E’ uno pratico. Sa ciò che vuole e non si piange addosso”. Infine, alla domanda sull’Europa ha risposto cosi: “Piedi per terra. Ma Cagliari si aggrappa al Cagliari ed è giusto che la gente sogni”.

Foto: Profilo Twitter Cagliari