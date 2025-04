Cagliari, Piccoli sempre più vicino al riscatto. Bozza d’intesa per un quadriennale

Il futuro di Roberto Piccoli è sempre più rossoblu. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il Cagliari è sempre più orientato far valere il diritto di riscatto con l’Atalanta per il centravanti. Bozza di intesa per il rinnovo quadriennale tra l’attaccante e il club sardo.

#Cagliari sempre più orientato a far valere il diritto di riscatto con l’#Atalanta per il cartellino di Roberto #Piccoli. Bozza di intesa per rinnovo quadriennale tra l’attaccante ed il club sardo. — Gianluigi Longari (@Glongari) April 22, 2025

Foto: Instagram Cagliari