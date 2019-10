Cagliari, partenza da record: 14 punti in otto gare, mai così bene nell’era dei tre punti

Il Cagliari, grazie al successo odierno contro la SPAL, ha ottenuto 14 punti nelle prime otto partite di questo campionato: come riportato dalle statistiche Opta, si tratta della miglior partenza del club sardo nell’era dei tre punti per vittoria in Serie A.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari