Cagliari-Parma, le formazioni ufficiali
13/09/2025 | 14:05:32
Queste le scelte di Pisacane e Cuesta, le formazioni ufficiali di Cagliari-Parma:
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Gaetano, Prati, Adopo; Folorunsho; Belotti, Esposito.
A disposizione: Cicci, Sarno, Palestra, Idrissi, Mazzitelli, Kilicsoy, Deiola, Felici, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Liteta, Borrelli, Ze Pedro.
Allenatore: Fabio Pisacane.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Sorensen, Bernabe, Ordonez, Valeri; Cutrone, Pellegrino.
Allenatore: Carlos Cuesta
FOTO: X Cagliari