Cagliari-Parma, i convocati di Pisacane: prima volta per Belotti
12/09/2025 | 21:05:28
Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha diramato la lista dei convocati per la sfida tra gli isolani e il Parma. Prima volta per Belotti e Ze Pedro.
Portieri: Caprile, Ciocci, Sarno
Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Di Pardo, Pintus, Yerry Mina, Zappa, Ze Pedro, Obert
Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Felici, Rog, Liteta, Folorunsho
Attaccanti: Kilicsoy, Belotti, Cavuoti, Borrelli, Esposito
FOTO: X Cagliari