Cagliari-Parma, i convocati di Pisacane: prima volta per Belotti

12/09/2025 | 21:05:28

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha diramato la lista dei convocati per la sfida tra gli isolani e il Parma. Prima volta per Belotti e Ze Pedro.

Portieri: Caprile, Ciocci, Sarno

Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Di Pardo, Pintus, Yerry Mina, Zappa, Ze Pedro, Obert

Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Felici, Rog, Liteta, Folorunsho

Attaccanti: Kilicsoy, Belotti, Cavuoti, Borrelli, Esposito

FOTO: X Cagliari