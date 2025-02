Cagliari-Parma, i convocati di Pecchia: Hernani ok, c’è Pellegrino

Qui di seguito i convocati del tecnico del Parma Fabio Pecchia in vista dello scontro diretto per la salvezza contro il Cagliari. Prima chiamata per Pellegrino, c’è Hernani.

Portieri: 40 Corvi, 60 Moretta, 31 Suzuki.

Difensori: 4 Balogh, 15 Delprato, 46 Leoni, 18 Løvik, 63 Trabucchi, 14 Valeri, 21 Vogliacco.

Centrocampisti: 10 Bernabé, 23 Camara, 8 Estévez, 20 Hainaut, 27 Hernani Jr, 16 Keita, 65 Plicco, 19 Sohm.

Attaccanti: 11 Almqvist, 13 Bonny, 22 Cancellieri, 30 Djurić, 61 Haj, 98 Man, 17 Ondrejka, 32 Pellegrino.

Foto: Instagram Parma