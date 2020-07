Cagliari, parla il dg: “Nainggolan? Faremo di tutto per tenerlo, ma sarà dura”

Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha parlato anche del futuro di Radja Nainggolan ai microfoni di Sky Sport: “Rinnovi? Abbiamo seguito le disposizioni Fifa, si è lavorato per prorogare i contratti in scadenza fino a fine agosto. Si è gestita come fosse una proroga tecnica, ma chi ha il contratto in scadenza ha la propria filosofia. Se Nainggolan resta? Ne parleremo a fine campionato. La situazione la conoscono tutti: fosse possibile, faremo tutto ciò che potremo per trattenerlo. Ma sarà complicato, andrà anche al di là della volontà delle parti: sicuramente ci proveremo fino alla fine”.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari