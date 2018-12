Cagliari, parla Giulini: “Barella a gennaio non si muoverà. Castro? Lo sostituiremo…”

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sul futuro di Nicolò Barella. Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo fatto 16 punti in 14 partite, speravamo in qualcosina in più, soprattutto nelle sfide contro Empoli e Frosinone. Mercato? A gennaio sostituiremo Castro e non perderemo Nicolò, il nostro miglior giocatore. Stiamo pensando ad alcune iniziative per il centenario, decidendo anche come e quando festeggiarlo: siamo al lavoro per cercare di fare il meglio possibile”, ha concluso Giulini.

Foto: sito ufficiale Cagliari