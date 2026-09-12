Cagliari, ottime notizie: Trepy può riprendere l’attività agonistica. Il comunicato
12/09/2026 | 15:54:10
La notizia più bella in casa Cagliari è arrivata: Yael Trepy può riprendere l’attività agonistica dopo lo spavento occorso in estate, in cui l’attaccante ha rischiato l’annegamento.
Il comunicato dei sardi: “Concluso il periodo di degenza presso l’Ospedale di Arco (Trento), Yael Trepy è stato sottoposto ad accertamenti ed esami strumentali presso il Centro Cardiologico Monzino di Milano, che hanno dato esito positivo alla ripresa dell’attività agonistica.
Nei prossimi giorni il calciatore potrà iniziare un graduale lavoro di riatletizzazione e proseguire il suo percorso di recupero”.
Foto: X Cagliari