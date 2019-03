Cagliari, muore tifoso alla Sardegna Arena: il cordoglio del club

La felicità per la vittoria lascia spazio alla tristezza per la scomparsa di un tifoso. Tramite un comunicato ufficiale apparso sul sito ufficiale il Cagliari Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Daniele Atzori, sostenitore rossoblù, venuto a mancare ieri sera mentre dalla Curva Sud assisteva alla gara del suo Cagliari. Tutta la Società si stringe con affetto al dolore dei familiari a cui, in questo momento così triste e difficile, vanno le più sentite condoglianze.

Foto: Sito Cagliari