Cagliari, Mina, Luperto e Coman parzialmente in gruppo

16/05/2025 | 21:10:25

Di seguito la nota: “Nuova seduta di allenamento al CRAI Sport Center per i rossoblù, impegnati nella preparazione della gara di domenica 18 maggio contro il Venezia. La sessione è cominciata con degli esercizi tecnici, accompagnati da dei lavori sul possesso palla. Per chiudere sessione di conclusioni a rete.

Hanno lavorato parzialmente con il gruppo Coman, Luperto e Mina.

Domani, sabato 17, la squadra scenderà in campo al mattino. Al termine dell’allenamento mister Nicola incontrerà i media per presentare il match: l’appuntamento è alle 12.30 in diretta streaming sull’app del Cagliari Calcio”.

Foto: Instagram Mina