Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali

02/01/2026 | 19:42:59

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kılıçsoy. Allenatore: Fabio Pisacane.

A disposizione: Ciocci, Radunovic, Idrissi, Gaetano, Deiola, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Mina, Liteta, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.

A disposizione: Terracciano, Torriani, Ricci, Fullkrug, Pulisic, Athekame, Odogu, Jahari, Pavlovic, Castiello, Gabbia.
Foto: X Milan