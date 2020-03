Cagliari, mai Stramaccioni! Solo Zenga-Canzi,nostra esclusiva delle 19,48 di ieri

Avevano dato Stramaccioni in pole per la panchina del Cagliari, pista freddissima e quasi inesistente come vi abbiamo raccontato ieri nei dettagli. Soprattutto vi abbiamo anticipato, in assoluta esclusiva alle 19,48 di ieri, che il club di Giulini sarebbe andato su Walter Zenga e Max Canzi. Sì, in coppia: non uno dei due ma entrambi. Ora tutte le fonti, da stamattina, vanno in questa direzione dopo aver ignorato ieri. E dopo aver dato a Stramaccioni una pole che semplicemente l’ex Inter non ha mai avuto: c’era Zenga dietro l’angolo, in coppia con Canzi…

Foto: The Sun