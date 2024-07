Cagliari, Luperto è arrivato in città: “L’accoglienza è straordinaria. Forza Casteddu”

Inizia ufficialmente oggi l’avventura di Sebastiano Luperto a Cagliari. Il difensore, dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di sabato, è da poco arrivato in città per apporre la sua firma sul contratto che lo legherà al club sardo per 4 anni. Ecco le prime parole dell’ex difensore dell’Empoli: “Finalmente arrivo. Non vedo l’ora di iniziare questa splendida avventura. L’accoglienza è straordinaria. Forza Casteddu”

Foto: Instagram Luperto