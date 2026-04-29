Cagliari, lesione di basso grado per Borrelli e affaticamento per Mendy. Il report

29/04/2026 | 18:55:21

Il Cagliari ha aggiornato con una nota ufficiale sulle condizioni di Borrelli e Mendy: “Lavoro personalizzato per Luca Mazzitelli; a riposo Gennaro Borrelli e Paul Mendy, che hanno svolto accertamenti dopo essere usciti anzitempo in occasione della gara contro l’Atalanta. Nel caso di Borrelli gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra; per Mendy un affaticamento alla coscia sinistra”.

foto x cagliari