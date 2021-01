Cagliari, le novità sul nuovo stadio. Roj: “Entro l’anno spero possano iniziare i lavori”

Non è proprio un bel periodo per il Cagliari e i suoi tifosi, viste le prestazioni sottotono della squadra allenata da Eusebio Di Francesco. Tuttavia nelle ultime ore sono arrivate novità a riguardo del nuovo stadio, che nascerà sulle ceneri del Sant’Elia e che, dovrebbe essere inaugurato nella stagione 2023-2024. A fare il punto della situazione è stato Massimo Roj, presidente del consorzio Sportium che ha curato e realizzato il progetto, spiegando come abbia subito un pesante stravolgimento a causa della pandemia di Coronavirus: “Insieme alla dirigenza abbiamo dovuto rivedere il progetto preliminare. Per via della pandemia si è deciso di lavorare solo sullo stadio, lasciando da parte il centro commerciale, ma non ci siamo persi d’animo, e abbiamo approfittato del tempo per affinare la parte dell’albergo, che rimane una parte fondamentale del nuovo stadio. È stato necessario ribilanciare il tutto a partire dal lato Est dove le attività commerciali erano incastonate nella struttura. Abbiamo lavorato specialmente sulle parti esterne e sugli ingressi, anche per adeguarci al Piano Guida del quartiere”.

Infine una previsione: “Spero che ad aprile possa essere pronto il progetto definitivo per poi passare alla gara per il nuovo stadio. E di ritrovarci a fine anno al vecchio Sant’Elia per iniziare con i lavori”.

Foto: Instagram Cagliari