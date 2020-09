Cagliari-Lazio, le probabili formazioni

Cagliari-Lazio è una delle due sfide di oggi in programma alle 18, alla Sardegna Arena. Di Francesco potrebbe lanciare dall’inizio Sottil e Zappa, mentre difficilmente Godin può partire da subito titolare. Per quanto riguarda i biancocelesti, a sinistra dubbio Marusic-Fares, mentre con Muriqi out sarà Correa la spalla di Immobile. Queste le probabili formazioni:

Cagliari (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Pisacane, Lykoggiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. All. Di Francesco

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu, Lazzari; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Inzaghi

Foto: Twitter Lazio