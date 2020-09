Alle 18 si gioca la sfida tra Cagliari e Lazio, valida per la seconda giornata di Serie A. Esordio in campionato per gli uomini di Inzaghi. Ecco le scelte degli allenatori:

Cagliari (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Foto: Twitter Cagliari