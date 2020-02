Cagliari, la Roma nel mirino. Ceppitelli lavora a parte e terapie per Faragò

Il Cagliari si è ritrovato questa mattina nel Centro sportivo di Asseminello per iniziare la marcia di avvicinamento alla sfida di domenica alle ore 18, quando alla Sardegna Arena arriverà la Roma. La seduta è iniziata con il riscaldamento tecnico a circuiti, per poi proseguire con un lavoro di rapidità. Nella seconda parte dell’allenamento spazio quindi ai due tempi della partita a ranghi misti a tutto campo. Luca Ceppitelli ha svolto un lavoro differenziato, Paolo Faragò ha proseguito le terapie. Si torna in campo domani mattina. Lo riporta il sito ufficiale del club rossoblu.