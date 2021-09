Cagliari, Keita Balde è arrivato in città. Le immagini

Keita Balde è da ieri un nuovo attaccante del Cagliari. Il senegalese classe 1995 ha firmato un contratto triennale con il club rossoblù per dare il via ad una nuova esperienza in Serie A. Oggi, l’ex Inter e Lazio è arrivato in città, accolto da tanti tifosi all’aeroporto di Elmas. Di seguito le immagini.

Keita Balde accolto dai tifosi, sciarpe e bandiere all’arrivo in aeroporto https://t.co/T7tk0C9klQ — CagliariNews24 (@CagliariNews24) September 1, 2021

Foto: Instagram Cagliari