Cagliari-Juventus: i convocati di Thiago Motta

Domani, alle ore 20:45, Cagliari e Juventus scenderanno in campo nel match valido per il 26° turno di Serie A. I bianconeri sono chiamati a vincere a tutti i costi per sorpassare la Lazio, dopo il deludente pareggio contro il Venezia. Dalla parte sua, però, il club sardo non può permettersi di perdere punti visto che la zona retrocessione si sta lentamente muovendo. Qui di seguito i convocati di Thiago Motta.

PORTIERI: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio;

DIFENSORI: Alberto Costa, Gatti, Kelly, Cambiaso, Rouhi;

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Douglas Luiz;

ATTACCANTI: Conceiçao, Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Kolo Muani, Weah, Mbangula.

