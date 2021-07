Cagliari, senti Joao Pedro: “Resto a vita. Mercato? Il mio ruolo è gestire lo spogliatoio”

Joao Pedro, capitano del Cagliari, ha fatto il punto della situazione in casa sarda rispondendo alle domande dei giornalisti presenti al ritiro di Pejo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Sul ruolo di ‘bandiera’ del Cagliari

“Otto anni sono tanti nel calcio di oggi, mi fa piacere essere qui perché questo periodo mi ha visto sempre protagonista e non è mai facile. Mio padre? Da appassionato del calcio mi fa tanti complimenti, sono contento perché ho trovato il mio equilibrio in una squadra giusta”.

Sul bottino personale delle ultime stagioni

“Sono orgoglioso di me, anche perché non gioco in una squadra al top come Neymar e altri: ma questo mi dà un qualcosa in più, io quando gioco nel Cagliari non penso individualmente”.

Sul suo futuro

“Parlare del futuro è difficile, posso anche smettere domani (ride, ndr). In certe estati sembrava che dovessi andare via, invece ora penso di restare a Cagliari a vita”.

Su Semplici

“Leonardo ha veramente un grande merito sulla salvezza dell’anno scorso, è arrivato in un momento difficile e con lui ne siamo usciti fuori. Ripartire con lui è ovviamente giusto, ci sta dando tanto entusiasmo”.

Sul rapporto con Pavoletti

“Con Leo c’è un grande rapporto, l’anno scorso ci ha dato una grossa mano superando un momento difficile. Quest’anno ripartiamo tutti e due bene fisicamente e mentalmente, e sappiamo che possiamo aiutare la squadra. Sui gol non mi metto un limite, io voglio solo segnare”.

Sul mercato

“Sul mercato io devo gestire bene lo spogliatoio, ma davvero si fa poca fatica perché sono tutti ragazzi intelligenti”.

Tema razzismo

“È un tema purtroppo complicato di cui parlare perché c’è ancora e lo si è visto anche di recente. Solo chi lo ha vissuto sa quanto sia brutto un episodio di razzismo. Chi scende in campo dà sempre tutto, ma lotteremo su questo tema perché è una cosa che deve finire”.

Foto: Twitter Joao Pedro