Cagliari, intervento riuscito per Felici

11/09/2026 | 19:34:23

Il Cagliari ha aggiornato con un report dopo l’intervento di Mattia Felici: “Nella giornata odierna Mattia Felici è stato sottoposto presso la clinica Villa Stuart di Roma ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e la sutura dei menischi laterale e mediale. L’operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani, è riuscita perfettamente. Dopo alcuni giorni di riposo, il calciatore potrà iniziare l’iter riabilitativo”.

Foto: Instagram Cagliari