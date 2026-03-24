Cagliari, intervento al crociato anteriore riuscito per Idrissi

24/03/2026 | 20:00:28

Il Cagliari ha diramato un report dopo l’operazione che ha visto coinvolto Idrissi. “Nella giornata odierna Riyad Idrissi è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: l’operazione è riuscita perfettamente. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni il suo percorso riabilitativo”. Stagione finita per l’esterno di Pisacane, che punta al rientro in campo dopo l’estate.

foto sito cagliari