Cagliari–Inter, le curiosità: i rossoblù sono il bersaglio preferito di Lautaro

27/09/2025 | 10:00:48

Questa sera alle 20:45 si disputerà il match tra Cagliari e Inter. Ecco alcune curiosità sulla sfida:

-L’Inter ha vinto otto delle ultime nove trasferte contro il Cagliari.

-Il Cagliari è la squadra a cui Lautaro Martínez ha segnato più gol: 11 reti in 11 partite.

-Quella di questa sera sarà anche una sfida tra fratelli, con Sebastiano Esposito al Cagliari e Pio Esposito all’Inter.

-L’ultima volta che il Cagliari ha vinto tre partite consecutive risale al 2021.

-L’Inter ha vinto solo tre delle ultime dieci trasferte (tre pareggi e quattro sconfitte).

-Se l’Inter dovesse perdere contro il Cagliari, sarebbe la sesta volta nella sua storia che perde le prime due partite in trasferta.

Foto: X Cagliari