Cagliari–Inter, le curiosità: i rossoblù sono il bersaglio preferito di Lautaro
27/09/2025 | 10:00:48
Questa sera alle 20:45 si disputerà il match tra Cagliari e Inter. Ecco alcune curiosità sulla sfida:
-L’Inter ha vinto otto delle ultime nove trasferte contro il Cagliari.
-Il Cagliari è la squadra a cui Lautaro Martínez ha segnato più gol: 11 reti in 11 partite.
-Quella di questa sera sarà anche una sfida tra fratelli, con Sebastiano Esposito al Cagliari e Pio Esposito all’Inter.
-L’ultima volta che il Cagliari ha vinto tre partite consecutive risale al 2021.
-L’Inter ha vinto solo tre delle ultime dieci trasferte (tre pareggi e quattro sconfitte).
-Se l’Inter dovesse perdere contro il Cagliari, sarebbe la sesta volta nella sua storia che perde le prime due partite in trasferta.
Foto: X Cagliari