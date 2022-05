Cagliari-Inter all’intervallo: decide Darmian, legni di Skriniar (poi gol annullato) e Lautaro

All’Unipol Domus di Cagliari è l’Inter ad aver chiuso in vantaggio il primo tempo. Il risultato, 1-0 per i nerazzurri, è figlio del gol di Darmian al 26′ (mentre è stato annullato quello realizzato da Skriniar all’11’, con il difensore che aveva colpito il legno pochi istanti prima). Un’ottima prova dei nerazzurri, molto bravi a gestire il pallone e trovare le giuste soluzioni nelle incertezze tattiche dei sardi. Il raddoppio non è arrivato per un mix tra sfortuna e Cragno, dato che un palo e una portentosa parata dell’estremo difensore hanno impedito a Lautaro Martinez di esultare.

Foto: Twitter Darmian