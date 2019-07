In casa Cagliari è il giorno di Marko Rog. Come vi abbiamo raccontato in esclusiva il 12 luglio, il centrocampista croato classe 1995 si è recato presso la Clinica Columbus di Milano per sostenere le visite mediche con il club rossoblu. Ultimo passaggio di rito prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore dei sardi.

Foto Twitter Napoli