Cagliari, infortunio per Idrissi: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro

11/03/2026 | 16:22:33

Il Cagliari ha comunicato tramite un bollettino medico le condizioni del calciatore Riyad Idrissi.

Questo il comunicato del club:

“A seguito dell’infortunio riportato in gara, Riyad Idrissi si è sottoposto ad esami diagnostici ed accertamenti strumentali, svolti presso la struttura CDS – Casa della Salute di Cagliari, che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche”.

Foto: Instagram Cagliari