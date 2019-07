Cagliari, in corso le visite mediche di Mattiello

Federico Mattiello si appresta ad abbracciare il Cagliari. Il laterale classe 1995 è arrivato da pochi minuti a Villa Stuart per svolgere le visite mediche per conto del club rossoblù. Mattiello arriverà dall’Atalanta in prestito con opzione di riscatto, dopo i controlli di rito è attesa la firma sul contratto che lo legherà al Cagliari.